Подборка лучших кофемашин

De'Longhi EC 685

Как же все таки приятно проснувшись с утра выпить горячего свежеприготовленного кофе. А в двойне приятнее, это то когда не нужно стоять у плиты и готовить его. Поэтому мы сделали для вас подборку из лучших кофемашин.

Philips EP3558 3100 Series

Кофемашина De'Longhi EC 685 - эта кофеварка обладает высокой технологичностью. На протяжении всего процесса приготовления и подачи кофе в профессиональном холдере поддерживается постоянная температура. Давление помпы 15 бар обеспечивает высокую эффективность заваривания и богатую насыщенность напитка. Кофеварка готова к использованию всего через несколько секунд после включения. Благодаря эксклюзивному регулируемому традиционному капучинатору с двумя уровнями вспенивания молока, можно приготовить нежную воздушную пенку для капучино или горячее молоко для кофе латте в итальянском стиле. Более того, эксклюзивный съемный поддон позволяет разместить чашки высотой до 12 см.

Polaris PCM 4003AL

Кофемашина Philips EP3558 3100 Series - Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания! Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина. Горячий капучино готовится одним нажатием кнопки благодаря встроенному кувшину для молока.

Melitta Caffeo Passione

Кофемашина Polaris PCM 4003AL - взбодриться утром от чашечки ароматного эспрессо позволит рожковая беспомповая кофеварка Polaris PCM 4003AL. Максимальный объем воды, который можно залить в резервуар - 200 мл. По классическим меркам это 4 чашечки бодрящего напитка. У данной модели есть платформа для подогрева готового кофе. Это позволяет растянуть удовольствие от напитка, выпив пару чашек по очереди. Любителям нежных напитков понравится функция вспенивания молока. Добавив в крепкий эспрессо густую молочную пенку вы получите кофе капучино.

Nivona Caferomatica 520

Кофемашина Melitta Caffeo Passione - испытайте наслаждение свежим кофе в новом компактном размере: новая кофемашина Melitta Caffeo Passione с особой системой Melitta Best Aroma System. Caffeo Passione впечатляет и своим разнообразием: практичный автокапучинатор позволит без труда приготовить все разновидности кофе с молоком в мгновение ока.

Кофемашина Nivona Caferomatica 520 - это кофемашина для любителей крепкого ароматного кофе. Профессионально готовит качественные напитки учитывая ваши предпочтения. Представлена производителем в черном матовом корпусе с хромированными деталями. CafeRomatica 520 оснащена бесшумной конической кофемолкой из нержавеющей стали. Три варианта регулировки крепости кофе. Возможность приготовления напитков с использованием молотого кофе. Режим энергосбережения.