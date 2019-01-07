Подборка лучших зимних шин

2019-01-07, Автор - Ganibal; Продукт - Viatti Brina V-521 195/65; [57]
Безопасность на зимних дорогах, обеспечивает не только водительская реакция и внимательность, но и качественная зимняя резина. Большинство ДТП и несчастных случаев зимой происходит из-за несвоевременного перехода на зимнюю резину, или из за того что на шинах уже не осталось шипов. Поэтому мы подготовили подборку лучших зимних шин.

Viatti Brina V-521 195/65

Зимняя автомобильная шина Viatti Brina V-521 195/65 - имеет современную конструкцию, сочетает в себе инновационные технологии, сырьевой материал и уникальный рисунок протектора. Данные покрышки отлично подойдут для городского использования в процессе выполнения маневров, быстрого старта и торможения. Также стоит отметить превосходное сцепление, снижение звукового эффекта, интенсивный отвод излишков воды и грязи с пятна контакта, продолжительный эксплуатационный период и равномерный износ поверхности шины.

Tigar Ice 205/55

Зимняя автомобильная шина Tigar Ice 205/55 - является младшей сестрой шин Tigar SUV Ice, предназначенных для установки на автомобили с высоким центром тяжести. Этим объясняется полная идентичность их рисунков протектора. Достаточно крупные блоки протектора Tigar Ice имеют различную форму, что повышает общую длину цепляющих кромок. В совокупности с разнонаправленными трёхмерными ламелями они улучшают устойчивость покрышки в продольном и поперечном направлении, стабилизируют управляемость и повышают эффективность торможения на мокрой дороге, снегу и льду. Центральное ребро жёсткости этой зимней шипуемой модели образуют многочисленные шашки, форма которых напоминает оперение стрелы, говорит технический специалист Shina.Guide, что было сделано для повышения курсовой устойчивости и скоростных показателей.

Firestone Ice Cruiser 7 195/65

Зимняя автомобильная шина Firestone Ice Cruiser 7 195/65 - шипованная шина Ice Cruiser 7 позволит водителям чувствовать себя уверенно и безопасно на обледенелом и заснеженном покрытии. Благодаря примененному новому шипу, шины FS IC7 стали существенно легче и обладают улучшенными тормозными характеристиками в сравнении с аналогами. Нельзя не отметить особенный рисунок протектора Firestone Ice Cruiser 7 – центральные блоки были увеличены, благодаря чему шина стала еще более прочной и защищенной от повреждений.

Bridgestone Ice Cruiser 7000S 195/65

Зимняя автомобильная шина Bridgestone Ice Cruiser 7000S 195/65 - предназначена для широкого спектра городских автомобилей, эксплуатируемых в регионах с суровыми зимними условиями. Модель Ice Cruiser 7000S разработана с учетом специфики русских зим на основе высокоэффективной модели Ice Cruiser 7000. Автошина Bridgestone Ice Cruiser 7000S эффективна на снежных дорогах и отличается высоким уровнем управляемости на скользком покрытии. Направленный протектор шины зарекомендовал себя как надежный инструмент в борьбе с ледяными и заснеженными участками дорог. Высокоэластичный протектор, изготовленный по запатентованной технологии резиносмешения обладает высокой эффективностью в широком диапазоне зимних температур.

Cordiant Snow Cross 175/65

Зимняя автомобильная шина Cordiant Snow Cross 175/65 - Легковые автомобильные шины Cordiant Snow Cross предназначены для использования в зимний период. Эти российские шины пользуются спросом среди водителей, желающих приобрести надежные автопокрышки по доступной цене. Производители этой модели автопокрышек при создании шин особое внимание уделили их управляемости и устойчивости. Повышения сцепных характеристик удалось добиться за счет необычного дизайна протекторного узора. Рисунок изготовлен в виде лучей, расходящихся из центра протектора. Закрытое ребро в центральной области протектора обеспечивает быстрое преодоление снежных сугробов. Канавки, находящиеся в плечевых зонах шины, повышают сцепные характеристики резины с дорожной поверхностью. Практичные поперечные каналы и вытянутые блоки создают замкнутые полости. Таким образом, шина приобретает минимальный тормозной путь на льду и на снегу.

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