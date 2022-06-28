Поддержка операционной Windows 8.1 заканчивается 10 января 2023 года

Операционная система Windows 8.1 дебютировала в 2013 году и была улучшенной версией Windows 8 с многочисленными исправлениями. На сегодняшний день, согласно статистике Windows 8.1 установлена ​​всего на 3,06% компьютеров по всему миру. Microsoft сообщила, что большинство устройств под управлением Windows 8.1 не соответствуют требованиям для обновления до Windows 11, но некоторые все же могут обновиться до Windows 10.

Компания Microsoft начнет рассылать уведомления о приближающейся дате окончания поддержки пользователям Windows 8.1 в июле. Напомним, что основная поддержка ОС Windows 8.1 прекратилась 9 января 2018 года. А 10 января 2023 года завершится период расширенной поддержки, после чего техническая поддержка, обновления и исправления безопасности больше не будут выпускаться.
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