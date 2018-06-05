Подробная информация о Battlefield V...

Battlefield™ V — очень многогранная игра. Помимо дополнений и улучшений классической формулы, вас ждёт масса новых возможностей. Неудивительно, что после презентации новой главы саги Battlefield вам не терпится узнать ответы на множество вопросов, связанных с игровым процессом.
Давайте познакомимся с основными изменениями и улучшениями в игре, которые можно будет опробовать сразу после её выхода. Только не забывайте, что Battlefield V всё ещё находится в разработке, а значит, многие игровые функции могут претерпеть определённые изменения.
Давайте познакомимся с основными изменениями и улучшениями в игре, которые можно будет опробовать сразу после её выхода. Только не забывайте, что Battlefield V всё ещё находится в разработке, а значит, многие игровые функции могут претерпеть определённые изменения.