Подробный трейлер Borderlands 3

Gearbox Software официально представила Borderlands 3 на Pax East.

Первый подробный трейлер показывает, что долгожданное продолжение будет включать в себя более миллиарда орудий, множество знакомых лиц таких как играющий на саксофоне Brick, Tiny Tina и новые персонажи. Он также демонстрирует ряд локаций, в том числе болото, пустыню и город, полный высотных зданий, а также множество врагов. Gearbox Software не раскрыла дату выпуска и на каких платформах будет доступен Borderlands 3. Тем не менее, компания пообещала раскрыть более подробную информацию 3 апреля.