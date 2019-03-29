Подробный трейлер Borderlands 3

2019-03-29, Автор - Ganibal; Продукт - Borderlands 3; [84]
Gearbox Software официально представила Borderlands 3 на Pax East.

Первый подробный трейлер показывает, что долгожданное продолжение будет включать в себя более миллиарда орудий, множество знакомых лиц таких как играющий на саксофоне Brick, Tiny Tina и новые персонажи. Он также демонстрирует ряд локаций, в том числе болото, пустыню и город, полный высотных зданий, а также множество врагов. Gearbox Software не раскрыла дату выпуска и на каких платформах будет доступен Borderlands 3. Тем не менее, компания пообещала раскрыть более подробную информацию 3 апреля.


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