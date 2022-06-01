Подробности о сенсоре Sony IMX800

Что касается размера, датчик имеет оптический формат 1/1,49 дюйма. Не такой большой, как некоторым кажется, но все же довольно большой даже среди флагманских предложений — например, Honor Magic4 Pro имеет сенсор 1/1,56 дюйма, как и Galaxy S22 и S22+, Oppo Find X5 Pro и многие другие. Важно отметить, что они имеют одинаковый размер пикселя 1,0 мкм, который увеличивается до 2,0 мкм при включенном биннинге. Это важный показатель, особенно в то время, когда многие датчики опустились ниже отметки 1,0 мкм (особенно с более высоким разрешением).