Подробности о сенсоре Sony IMX800

Было много слухов о датчике под названием «Sony IMX800», который должен был быть огромным и использоваться во многих флагманах. Сенсор Sony IMX800 дебютировал с серией Honor 70. Разрешение необычное — 54 МП, а точнее — 8 768 x 6 144 пикселей. Благодаря поддержке биннинга пикселей 4:1 большинство телефонов, использующих этот датчик, скорее всего, по умолчанию используют разрешение 13,5 или 12 МП.

Что касается размера, датчик имеет оптический формат 1/1,49 дюйма. Не такой большой, как некоторым кажется, но все же довольно большой даже среди флагманских предложений — например, Honor Magic4 Pro имеет сенсор 1/1,56 дюйма, как и Galaxy S22 и S22+, Oppo Find X5 Pro и многие другие. Важно отметить, что они имеют одинаковый размер пикселя 1,0 мкм, который увеличивается до 2,0 мкм при включенном биннинге. Это важный показатель, особенно в то время, когда многие датчики опустились ниже отметки 1,0 мкм (особенно с более высоким разрешением).
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