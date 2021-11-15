Подробности об iMac Pro 2022 года

Ожидается, что iMac Pro 2022 года будет выпущен в следующем году, и теперь у нас есть более подробная информация об устройстве и о том, что мы можем от него ожидать. Дизайн нового iMac Pro будет аналогичен дизайну 24-дюймового iMac, который в настоящее время доступен для покупки. Новый iMac Pro будет иметь больший дисплей, точный размер пока не известен, он может составлять от 27 до 32 дюймов. Дисплей будет иметь черные лицевые панели, а не белые, как на 24-дюймовой модели, лицевые панели будут намного тоньше, чем у нынешнего 27-дюймового iMac.

Ожидается на выбор два новых процессора Apple Silicon M1 Pro и M1 Max, которые недавно были выпущены в новых ноутбуках Apple MacBook Pro. iMac Pro должен иметь широкий спектр портов, включая USC-C, Thunderbolt, HDMI и слот для SD-карты. Новый iMac Pro 2022 года, по слухам, будет стоить около 2000 долларов.
Комментарии и отзывы iMac Pro 2022
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