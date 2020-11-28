Подвесная лампа для защиты глаз

Midea выпустила новую подвесную лампу для защиты глаз от мониторов. Подвесная лампа Midea Display в настоящее время продается в Xiaomi Youpin по цене 30 долларов США.

Подвесная лампа Midea Display имеет длину 46 см и изготовлена ​​из алюминия, устойчивого к высоким температурам и удобного для отвода тепла. Его можно использовать непосредственно на плоских и изогнутых экранах и устанавливать на дисплеи размером менее 6,5 см.

Лампа имеет номинальную мощность 4,5 Вт, поддерживает интерфейс Type-C и может питаться как от положительных, так и от отрицательных вилок. Лампа имеет сенсорный переключатель для включения/выключения устройства, а также для уменьшения яркости лампы.

Лампа имеет индекс цветопередачи Ra95, и свет может точно и четко восстановить цвет объекта, избегая плохого внешнего вида, вызванного цветовым оттенком. Лампа имеет три регулируемые цветовые температуры (3000K, 3900K, 5000K) и поддерживает бесступенчатое затемнение.