Появилась новая информация о процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 5100

Qualcomm работает над новым поколением умных часов в семействе Snapdragon Wear и WinFuture.de. Говорят, что Snapdragon Wear 5100 и 5100+ находятся в разработке, обеспечивая значительный прирост производительности по сравнению с текущим поколением Wear 4100. Оба новых чипа будут изготовлены по 4-нанометровому техпроцессу Samsung Semiconductor.

Snapdragon Wear 5100 использует формованный лазерный пакет (MLP), который разделяет SoC и IC управления питанием. Wear 5100+ будет использовать литой встроенный корпус (MEP), в котором SoC и PMIC интегрированы в один корпус. Говорят, что модель plus оснащена дополнительным сопроцессором QCC5100 на базе ARM Cortex-M55, который уже используется в различных интеллектуальных устройствах, таких как Bluetooth-наушники. Процессор сможет самостоятельно обрабатывать данные и соединение Bluetooth, включая уведомления, в то время как Wear 5100+ будет работать только для более сложных задач.

В другом месте оба чипа Snapdragon Wear 5100 будут иметь четыре ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, а также графический процессор Adreno 702, работающий на частоте 700 МГц. Оба будут поддерживать оперативную память LPPDR4X, хранилище eMMC 5.1 и встроенный интернет-провайдер, который может поддерживать до двух датчиков камеры и запись видео 1080p. Ожидается, что грядущие чипсеты будут поддерживать как полноценный Android, так и операционную систему Google Wear OS. Snapdragon Wear 5100 и 5100+ все еще находятся на стадии разработки и, как ожидается, будут запущены в конце этого года.
Комментарии и отзывы Qualcomm Snapdragon Wear 5100
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