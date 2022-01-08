Появились два процессора AMD Ryzen серии 7000 на базе ядра Zen 4

Выход процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК на основе новой архитектуры ядра Zen 4 запланировано на вторую половину 2022 года. Хотя неизвестно, насколько велики будут архитектурные отличия от Zen 3 к новому ядру Zen 4, недавно появилась информация, которая подтверждает существование двух SKU, раскрывающих дополнительные сведения о конфигурации процессора. В рамках проекта MilkyWay@Home, направленного на создание модели галактики Млечный Путь с использованием бесчисленного количества компьютеров по всему миру, нашлись два процессора Ryzen 7000 следующего поколения. Проект MilkyWay@Home не является эталоном. Тем не менее, это ценный ориентир, где появились процессоры следующего поколения.

Первым в очереди стоит ЦП 100-000000666-21_N, кодовое название восьмиядерного процессора с шестнадцатью потоками. Эта модель должна соответствовать процессору AMD Ryzen 7 7800X, преемнику модели Ryzen 7 5800X. Следующим на очереди является процессор 100-000000665-21_N с 16 ядрами и 32 потоками, преемник Ryzen 9 5950X под названием Ryzen 9 7950X. Важно отметить, что эти новые процессоры имеют разные конфигурации кэша второго уровня (L2). В процессорах Vermeer серии 5000 предыдущего поколения кэш L2 был заблокирован на уровне 512 КБ на ядро. Однако, согласно сегодняшней утечке, обновленный Zen 4 IP принесет 1024 КБ кэш-памяти L2 на ядро, что удвоит размер кэш-памяти на одном из самых быстрых уровней.