Появились два процессора AMD Ryzen серии 7000 на базе ядра Zen 4

Первым в очереди стоит ЦП 100-000000666-21_N, кодовое название восьмиядерного процессора с шестнадцатью потоками. Эта модель должна соответствовать процессору AMD Ryzen 7 7800X, преемнику модели Ryzen 7 5800X. Следующим на очереди является процессор 100-000000665-21_N с 16 ядрами и 32 потоками, преемник Ryzen 9 5950X под названием Ryzen 9 7950X. Важно отметить, что эти новые процессоры имеют разные конфигурации кэша второго уровня (L2). В процессорах Vermeer серии 5000 предыдущего поколения кэш L2 был заблокирован на уровне 512 КБ на ядро. Однако, согласно сегодняшней утечке, обновленный Zen 4 IP принесет 1024 КБ кэш-памяти L2 на ядро, что удвоит размер кэш-памяти на одном из самых быстрых уровней.