Появились фотографии компонентов AR-шлема Apple

Вчера на просторах интернета появились изображения, на которых инсайдеры, если верить данной информации, запечатлели компоненты нового шлема дополненной реальности от компании Apple. Стоит сразу отметить, что достоверность данной информации проверить на текущий момент никак нельзя, так что новость носит исключительно ознакомительный характер. Инсайдеры считают, что данные компоненты уже производятся компанией Apple на заводе в Китае для того, чтобы обеспечить достаточное количество компонентов в будущем, когда устройство будет официально анонсировано и отправлено в продажу. При этом никаких данных о характеристиках данного шлема дополненной реальности на текущий момент нет, и мы можем опираться исключительно на слухи, которые были предоставлены ранее.

Например, инсайдеры считают, что компания Apple должна предоставить пользователям полноценный пользовательский интерфейс, который будет реализован на базе новой операционной системы. Данная операционная система создаётся специально для шлема дополненной реальности, и пользователь при использовании нового устройства сможет взаимодействовать с окружающим миром. Например, пользователь сможет просто идти по улице, при этом получая виртуальные указатели из навигационной системы, чтобы добраться до какого-то места без использования карт в своём смартфоне. Также данный шлем можно будет использовать для общения, развлечений и прочих современных сценариев использования электроники.
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