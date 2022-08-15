Появились характеристики Intel Meteor Lake 14-го поколения

Новая информация о процессорах Intel Meteor Lake 14-го поколения была обнаружена в базе данных компании с открытым исходным кодом Coelacanth-Dream. Согласно деталям, похоже, что процессоры Meteor Lake будут усовершенствованием существующих ядер Golden Cove с совершенно новой архитектурой для E-Cores. Подробности показывают, что процессоры Intel Meteor Lake 14-го поколения снова будут использовать гибридный подход, что уже не должно вызывать удивления. Платформа Lakefield была первой разработкой Intel, основанной на гибридной архитектуре. С тех пор Intel выпустила процессоры Alder Lake 12-го поколения и вскоре выпустит грядущие процессоры Raptor Lake 13-го поколения.

Процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake имеют «ядро» 0x0, также известное как P-Core Golden Cove, и «Atom» 0x1, также известное как Gracemont E-Core. Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения сохранят этот дизайн, однако из-за различных изменений, внесенных на уровне ядра, компания решила переименовать свои P-ядра в Raptor Cove. Мы видели некоторые изменения, такие как скачок кеша и скачок частот, но вряд ли это какие-то архитектурные улучшения. Теперь, что касается процессоров Meteor Lake 14-го поколения, ожидается, что P-ядра Redwood Cove снова будут основаны на дизайне 0x1 «Core», что означает, что, хотя будут обновления уровня ядра, архитектура останется более или менее прежней. С другой стороны, электронные ядра «Atom», известные как Crestmont, будут обновлены до собственной модели 0x2.
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