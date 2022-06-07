Появились новые изображения салона Tesla Cybertruck

В сети появились новые фотографии электрического пикапа Tesla Cybertruck. Это предсерийная версия то, есть почти в таком же виде машина отправится к покупателям.

Фотографии демонстрируют предполагаемый внутренний дизайн модели. Подлокотник, накладки дверей и обрамление стоек также угловатые. Прототип оснащен стеклоочистителем гораздо меньшего размера, чем было представлено ранее.

Снаружи единственный стеклоочиститель впечатляет своими размерами, хотя ранее было заявлено, что дворника на Tesla Cybertruck не будет. Изображения демонстрируют руль без подушки безопасности, приборную панель, сиденья и большой информационный дисплей.

Напомним, что Tesla начнет производство Cybertruck в 2023 году.