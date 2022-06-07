Появились новые изображения салона Tesla Cybertruck

В сети появились новые фотографии электрического пикапа Tesla Cybertruck. Это предсерийная версия то, есть почти в таком же виде машина отправится к покупателям.

Фотографии демонстрируют предполагаемый внутренний дизайн модели. Подлокотник, накладки дверей и обрамление стоек также угловатые. Прототип оснащен стеклоочистителем гораздо меньшего размера, чем было представлено ранее.

Снаружи единственный стеклоочиститель впечатляет своими размерами, хотя ранее было заявлено, что дворника на Tesla Cybertruck не будет. Изображения демонстрируют руль без подушки безопасности, приборную панель, сиденья и большой информационный дисплей.

Напомним, что Tesla начнет производство Cybertruck в 2023 году.
Анонсирован электромобиль Changan Lumin с запасом хода до 30…
В Китае анонсирован электромобиль Changan Lumin с запасом хода до 300 км. Компания называет автомобиль «т…
Представлен новый кроссовер-внедорожник Mazda CX-60…
Mazda запустила в Европе свой новый кроссовер-внедорожник Mazda CX-60, который представляет собой подключ…
Mercedes-Benz Vision EQXX успешно прошел полигонные испытани…
Концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX успешно прошел полигонные испытания, проехав более 1000 км без подз…
Candela P-8 Voyager - первая в мире электрическая лодка на п…
Стокгольмская компания Candela, специализирующаяся на производстве электрических судов на подводных крыль…
Представлен Mercedes AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition…
Mercedes-Benz представил новый специальный вариант своего автомобиля AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition. Но…
В Китае началось производство гибридного кроссовера Roewe RX…
В Китае началось производство гибридного кроссовера Roewe RX5. Отличительной особенностью Roewe RX5 являе…
Компания Huawei анонсировала большой кроссовер Aito M7…
Компания Huawei продемонстрировала в автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао свой второй электромобиль Aito M7. …
Honda представила свой первый электрический кроссовер Prolog…
Honda, как и многие другие японские бренды, сильно отстает от своих европейских конкурентов, когда дело д…
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor