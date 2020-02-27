Появились первые кадры игры Baldur’s Gate 3

В просторах интернета появились первые кадры геймплея игры Baldur’s Gate 3.
В сети опубликовали скриншоты с игры Baldur’s Gate 3, на которых можно увидеть боевую и диалоговую систему игры.
Судя по ним, игрокам предстоит управлять отрядом бойцов и раздавать им приказы во время битв.
Все же в Baldur’s Gate 3, судя по скриншотам, может появиться пошаговая боевая система. К тому же камера расположена близко к собеседнику, что позволяет рассмотреть его внешность и броню.
Полноценно оценить игровой процесс Baldur’s Gate 3 фанаты смогут на презентации Larian Studios в рамках PAX East 27 февраля 2020 года.