Появились первые кадры игры Baldur’s Gate 3

В просторах интернета появились первые кадры геймплея игры Baldur’s Gate 3.

В сети опубликовали скриншоты с игры Baldur’s Gate 3, на которых можно увидеть боевую и диалоговую систему игры.

Судя по ним, игрокам предстоит управлять отрядом бойцов и раздавать им приказы во время битв.

Все же в Baldur’s Gate 3, судя по скриншотам, может появиться пошаговая боевая система.

К тому же камера расположена близко к собеседнику, что позволяет рассмотреть его внешность и броню.

Полноценно оценить игровой процесс Baldur’s Gate 3 фанаты смогут на презентации Larian Studios в рамках PAX East 27 февраля 2020 года.