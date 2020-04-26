Появились первые тесты нового процессора AMD Ryzen 3 3300X

В сети появились первые тесты еще не вышедшего процессора AMD Ryzen 3 3300X. Напомним, что процессор будет иметь 4 ядра 8 потоков, базовая частота 3300X составляет 3,8 ГГц, а режиме разгона 4,3 ГГц. Кэш третьего уровня 16 Мб.

В тесте Geekbench, процессор набрал 5874 в одноядерном и 20329 в многопоточном. Если AMD Ryzen 3 3300X сравнивать с Intel, то он находится на уровне Intel Core i7 7700K. Сравнение может показаться несправедливым, так как процессоры используют разные частоты и частоту оперативной памяти, к тому же Ryzen 3 3300X основан на новом техпроцессе.

AMD планирует выпустить процессор Ryzen 3 3300X в мае этого года, рекомендованная цена составит 120 долларов.