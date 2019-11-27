Появились первые тесты производительности MediaTek Dimensity 1000

В просторах интернета появились первые тесты нового топового процессора MediaTek Dimensity 1000.

Процессор MediaTek Dimensity 1000 уже успел побывать во всех популярных бенчмарк-тестах.

В тесте Geekbench процессор набирает 3811 баллов в одноядерном режиме и 13136 баллов в многоядерном. В приложении AnTuTu, процессор собирает больше 500 тысяч попугаев. MediaTek Dimensity 1000 построен по 7-нанометровому техпроцессу из четырех производительных ядер Cortex-A77 с максимальной тактовой частотой 2.6 ГГц и из четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 2.0 ГГц. Ещё в процессоре встроен 5G модем. Смартфоны с таким процессором выйдут только в 2020 году.