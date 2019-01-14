Появились живые фото беззеркалки Olympus E-M1X за 3000 долларов

Сетевые источники поделились подробностями и живыми фотографиями беззеркальной камеры Olympus E-M1X, официальный анонс которой состоится 24 января. Итак, новинка получит датчик изображения формата micro 4/3 разрешением 20 Мп, улучшенную систему стабилизации с эффективностью до 7,5 ступеней EV, новый электронный видоискатель, процессор изображения с производительностью, в два раза выше модели E-M1 MKII, скорость серийной съемки до 18 к/с, функцию создания фото разрешением до 80 Мп при выдержке не менее 1/60 с и съемке с рук, встроенный фильтр нейтральной плотности, а также аккумулятор прямиком из E-M1 MKII. В поддержку новой камеры производитель выпустит несколько новых объективов, в числе которых ожидается один широкоугольный и два зум-объектива. Ориентировочная цена новинки составляет внушительные 3000 долларов.