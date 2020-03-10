Появилось обновление Unc0ver Jailbreak для операционной системы iOS 13.3

Unc0ver Jailbreak это полупривязанный джейлбрейк, то есть взлом сбивается всякий раз после перезагрузки устройства. Обновление приносит множество изменений и улучшений. Обновление доступно для скачивания с сайта компании.

Добавлена поддержка перезагрузки пространства пользователя. Добавлена ​​поддержка поиска или регистрации сервисов. Улучшена производительность приложения. Исправлены случайные сбои, перезагрузки, проблемы с памятью которые сильно влияли на системные службы и приложения.

Исправлен постоянный блокировщик обновлений программного обеспечения на iOS 13. Исправлена проблема с дизайном, которая влияла на инструмент восстановления функции Sucсession. Исправлена ошибка при которой включалось автоматическое обновление при восстановление данных RootFS.