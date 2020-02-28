Появился 20 минутный геймплей игры Baldur’s Gate 3

Компания Larian провели презентацию на PAX East 2020, рассказав больше подробностей об игре Baldur’s Gate 3.

Главное изменение по сравнению с оригинальной дилогией — пошаговые сражения. Larian отказались от боев в реальном времени с тактической паузой, что делает игру ближе к Divinity: Original Sin.

Разработчики также добавили вариативности в сражения. Теперь роль играет позиционирование бойцов на поле.

Теперь игрок может разделять группу, отправляя одних героев в бой, а других, например, в город за припасами. В отряд можно позвать до четырех персонажей, против шесть в первых играх серии. Классов будет больше восьми, так как разработчики обещают расширить список ближе к релизу. Плюс появится мультиклассовая система.