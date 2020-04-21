Появился игровой трейлер видеоигры Marvel's Avengers

На официальном канале игры видеохостинга YouTube появился долгожданный трейлер. Разработчик выложил видео с обзором игрового процесса. Из видео мы можем видеть, выбор персонажей, их возможности. В меню пользователю предоставляется возможность настраивать выбранного персонажа, по своему усмотрению.

Игра начнется за персонажа Камала Хан. Она пытается собрать команду снова. Вы будете выполнять миссии и по мере продвижения, вам откроются другие герои комиксов.

Напомним вам, что игра Marvel's Avengers должна появится в сентябре этого года.

Комментарии и отзывы Marvel's Avengers
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Лучшая хлебопечка. Gorenje BM910WIIЛучшая хлебопечка. Gorenje BM910WII
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Лучший доступный корпус. COUGAR Gemini M SilverЛучший доступный корпус. COUGAR Gemini M Silver
Представлен монитор ViewSonic VG2456...
Представлен монитор ViewSonic VG2456Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VG2456, которая ориентирована на работу в офис...
Samsung переходит от технологии LCD к QD...
Samsung переходит от технологии LCD к QDКомпания Samsung закрывает производство жидкокристаллических дисплеев LCD в этом году, так как компания ...
UNISOC анонсировала мобильную платформу ...
UNISOC анонсировала мобильную платформу UNISOC T7520 мобильная платформа последнего поколения. Обеспечивает повышенную производительность при мен...
Бюджетный смартфон Oppo A31 официально а...
Бюджетный смартфон Oppo A31 официально аАнонсирован недорогой смартфон Oppo A31, который оценен в $190. В наличие будет иметься два цвета: Myster...
Corsair выпустила игровую мышь Dark Core...
Corsair выпустила игровую мышь Dark CoreИгровая мышь Corsair Dark Core RGB Pro использует три вида подключения: с помощью кабеля USB 2.0, Bluetoo...
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартф...
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфСамым доступным смартфоном Samsung в прошлом году стал Galaxy A10. Мы похвалили эту модель за современный...
Разработчик видеоигры God of War возглав...
Разработчик видеоигры God of War возглавГлавный продюсер популярной франшизы God of War Шеннон Студстил объявила, что возглавит вторую студию ком...
ELARI представила новые детские часы-тел...
ELARI представила новые детские часы-тел«Умные» часы для детей KidPhone Fresh из расширенной линейки часов 2G — простая в использовании и доступн...
Обновление исправляет зависание в камере...
Обновление исправляет зависание в камереПримерно месяц назад владельцы топовой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III начали жаловаться на серьезн...
«Экофинанс»: что такое мегазаем и как ег...
«Экофинанс»: что такое мегазаем и как егКредитная организация выдает до 70 тысяч рублей на срок до 24 месяцев, при этом заявку на выдачу ссуды...
Презентован недорогой смартфон Realme 6i...
Презентован недорогой смартфон Realme 6iСегодня на рынке был анонсирован смартфон Realme 6i, который, показали в Мьянме, что странно, ведь гаджет...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G появилс...
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G появилсКомпания Samsung дала старт продажам Samsung Galaxy Tab S6 5G, который стал первым планшетом с поддержкой...
Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего дома
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Лучший доступный корпус. COUGAR Gemini M SilverЛучший доступный корпус. COUGAR Gemini M Silver
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor