Появился игровой трейлер видеоигры Marvel's Avengers

На официальном канале игры видеохостинга YouTube появился долгожданный трейлер. Разработчик выложил видео с обзором игрового процесса. Из видео мы можем видеть, выбор персонажей, их возможности. В меню пользователю предоставляется возможность настраивать выбранного персонажа, по своему усмотрению.

Игра начнется за персонажа Камала Хан. Она пытается собрать команду снова. Вы будете выполнять миссии и по мере продвижения, вам откроются другие герои комиксов.

Напомним вам, что игра Marvel's Avengers должна появится в сентябре этого года.