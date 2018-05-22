Появился новый тизер Battlefield V

В этом тизер-трейлере мы видим солдата со старыми очками летчика, предположительно со Второй мировой войны.Кроме того, сверху мы также видим флаги британского и германского вермахта того периода. Окончательное объявление будет опубликовано 23 мая этого года, после чего мы узнаем больше о Battlefield V.Трансляция Battlefield V пройдет 23 мая в 13:00 по тихоокеанскому времени / 4 вечера ET / 10 вечера CEST.