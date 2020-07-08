Появился видео-ролик 30 минутного геймплея Assassin’s Creed: Valhalla

За несколько дней до презентации предстоящей игры Assassin’s Creed: Valhalla в интернете появился 30 минутное видео с игровым геймплеем. Судя по всему это ранняя версия, так как графика явно хромает. Действие игры будет проходит на территории Англии.

В игре персонаж сражается двумя топорами, которые можно кидать в противника, а также стрелять из лука. В игре реализовано улучшение навыков, прокачка персонажа и настройка внешнего вида персонажа. Игра будет показана на презентации компании Ubisoft 12 июля.

Комментарии и отзывы Assassin’s Creed: Valhalla
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Новости:
Капитан Америка теперь в Fortnite

Разработчики королевской битвы Fortnite добавили во внутриигровой магазин экипировку Капитана Америки. ...
Объявлена дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3

Не так давно была анонсирована видеоигра Project CARS 3, третья часть популярного гоночного симулятора. Н...
Игра «Trover saves the Universe» скоро появится на платформе Oculus Quest

Trover saves the Universe – это безумная приключенческая игра, созданная потрясающим творцом и создателем...
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 CompactЛучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact
Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатойXiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Лучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·мЛучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·м
Обзор Marvel’s Iron Man VR. Примеряем роль Тони СтаркаОбзор Marvel’s Iron Man VR. Примеряем роль Тони Старка
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит А...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит АКитайской регулятор 3C раскрыл некоторые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, который ...
Раскрыт секрет обоев в Huawei P40...
Раскрыт секрет обоев в Huawei P40Компания Huawei опубликовала видео, рассказывающее историю создания обоев рабочего стола в смартфоне Huaw...
Новые фото с камеры смартфона Xiaomi Mi ...
Новые фото с камеры смартфона Xiaomi Mi Уже завтра стартуют продажи доступного камерофона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, а пока источник предлагает ...
Lexar представила DRAM-память для ноутбу...
Lexar представила DRAM-память для ноутбуКомпания выходит на рынок оперативной памяти, представив модули памяти формата DDR4 Lexar SODIMM и UDIMM....
ADATA объявила о выпуске нового накопите...
ADATA объявила о выпуске нового накопитеНовый SSD-накопитель ADATA Ultimate SU720 оснащен оснащен интеллектуальным SLC-кэшированием. Пользователя...
OUKITEL C18 Pro готовится к продаже...
OUKITEL C18 Pro готовится к продажеДля многих пользователей дорогие флагманские смартфоны известных брендов не являются такими уж желанными ...
Мото-симулятор MotoGP 20 официально стар...
Мото-симулятор MotoGP 20 официально старМото-симулятор MotoGP 20 возвращается. И как, аж на два месяца раньше запланированной даты выхода. Игра м...
Лучший чехол для Huawei P40...
Лучший чехол для Huawei P40Производители смартфонов постоянно думают над тем, как бы привлечь пользователей к своему очередному прод...
Смартфон Poco F2 Pro вышел в Европе...
Смартфон Poco F2 Pro вышел в ЕвропеПринадлежащий Xiaomi бренд Poco выпустил в европейскую продажу смартфон Poco F2 Pro, который многие назыв...
ПК-корпус Abkoncore Cronos Zero Stone No...
ПК-корпус Abkoncore Cronos Zero Stone NoКомпания Abkoncore представила компьютерный корпус Cronos Zero Stone Noise, который подойдёт для создания...
Xiaomi выпустила новый зонтик...
Xiaomi выпустила новый зонтикКомпания Xiaomi достаточно часто радует нас уникальными устройствами, которые не только стоят довольно де...
Смартфон Honor X10 показали на живых фот...
Смартфон Honor X10 показали на живых фотСетевые источники опубликовали первые качественные фотографии смартфона Honor X10, который имеет все шанс...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor