Появился видео-ролик 30 минутного геймплея Assassin’s Creed: Valhalla

За несколько дней до презентации предстоящей игры Assassin’s Creed: Valhalla в интернете появился 30 минутное видео с игровым геймплеем. Судя по всему это ранняя версия, так как графика явно хромает. Действие игры будет проходит на территории Англии.

В игре персонаж сражается двумя топорами, которые можно кидать в противника, а также стрелять из лука. В игре реализовано улучшение навыков, прокачка персонажа и настройка внешнего вида персонажа. Игра будет показана на презентации компании Ubisoft 12 июля.