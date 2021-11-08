Появляются первые признаки снижения цен на AMD Ryzen 5000 Series

Обзоры производительности процессоров Intel Core 12-го поколения «Alder Lake-S» отсутствуют и создают большие проблемы для процессоров AMD Ryzen серии 5000 при их нынешних ценах. Пока компания не сможет обновить эти процессоры, она должна довольствоваться снижением цен. Ранние признаки этого уже отсутствуют. Американский розничный торговец Micro Center только что объявил о цене менее 300 долларов на Ryzen 7 5800X, которая составляет 299 долларов.

Цены на Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X остаются неизменными, на уровне 500 и 280 долларов соответственно, но вполне вероятно, что они тоже изменятся. По текущим ценам Core i7-12700K предлагает на 15% более высокую производительность на доллар, чем Ryzen 7 5800X.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5000 Series
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