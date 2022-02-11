Поклонники Halo Infinite разочарованы отсутствием бесплатного контента

Игроки любят настраивать своих героев в многопользовательской игре Halo Infinite, но есть серьезная проблема с тем, как косметика работает в игре. Конечно, микротранзакции в играх сейчас стали нормой. Однако игроки Halo Infinite недовольны количеством кастомизации доступной при покупке игры.

В новом сообщении, Halo сравнивается количество бесплатных косметических предметов в Halo 5 и Halo Infinite. Этот график показывает, что в Halo 5 было почти в 4 раза больше бесплатных доспехов при запуске по сравнению с Halo Infinite. Он также показывает, что на момент запуска Halo 5 было примерно в 5 раз больше бесплатных шлемов. Это в дополнение к более чем 200 элементам кожи для брони, которых в Halo Infinite даже нет. Единственное, в чем Halo Infinite превосходит Halo 5 — это покрытие брони. К счастью, Halo Infinite добавила множество бесплатных предметов в свои события, такие как самурайская броня Ёрой в Fracture: Tenrai , и будет продолжать это делать в дальнейшем.