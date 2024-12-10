Покупатели очень часто возвращают Apple Vision Pro в магазин

Специалисты поделились неутешительными новостями относительно релиза Apple Vision Pro и общего количества продаж данной модели шлема виртуальной реальности. Например, инсайдеры отмечают, что даже те, кто заплатил 3499 долларов за Apple Vision Pro, нередко возвращали устройство в магазин, что повлияло на общую статистику продаж. И аналитики рынка отмечают, что это проблема не только компании Apple с её безумными ценами на электронику — у других производителей тоже наблюдаются проблемы в данном направлении. Пользователи просто не спешат покупать шлемы дополненной реальности — на этой платформе нет контента. Очевидно, что рынок устройств виртуальной и дополненной реальности ещё далек от того, чтобы считаться массовым явлением.

«С момента поступления Vision Pro в продажу в феврале текущего года, по моим данным, компания продала менее полумиллиона устройств. При этом значительная часть покупателей (тех, кто не вернул гарнитуру) использует её намного реже, чем ожидала Apple, согласно внутренним данным компании. Конечно, эта проблема не уникальна для Apple. Другие производители гарнитур также испытывают трудности с тем, чтобы удерживать интерес пользователей. Однако ещё сложнее другое — убедить потребителей обновить устройство в будущем будет практически невозможно», — отметил аналитик. Ведь если пользователь попробует шлем сейчас, а затем решит, что ему такое не по душе, то в ближайшие лет десять он ничего подобного больше не купит.
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