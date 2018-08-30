Polaroid OneStep+ для мгновенных фото

Когда-то давно огромной популярностью пользовались фотоаппараты с мгновенной печатью снимков. Вы просто нажимаете на спуск и сразу же получаете готовый результат. Сейчас подобного рода продукция тоже существует, но вся она снимает весьма скудно. Новинка под названием Polaroid OneStep+ должна исправить ситуацию — камера очень стильно выглядит, у нее удобный для работы корпус и неплохая начинка, позволяющая действительно хорошо фотографировать. Стоит такая штука всего 160 долларов, что довольно дешево для столь крутого продукта, но еще нужно будет тратить деньги на покупку бумаги для печати. Для каких-то хипстеров или любителей винтажных фотографий новинка будет идеальным подарком, во всех остальных ситуациях проще снять на смартфон, отредактировать и распечатать в ближайшем магазине канцтоваров.