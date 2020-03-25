Polestar готовит конкурента Tesla Model 3

Компания Polestar, которая является дочерним предприятием компании Volvo, подготовила к релизу свой новый электрокар, который является прямым конкурентом Tesla Model 3. Компания делает упор на большое расстояние, которое может пройти автомобиль, и на низкую стоимость продукта по сравнению с потенциальными конкурентами. Внешне новинка от Tesla Model 3 напоминает стандартное купе от большинства других компаний, но внутри у автомобиля довольно много интересных технологий, которые делают его более привлекательным решением. И, что самое приятное, компания прямо сейчас говорит о том, что совсем скоро заводы по сборке автомобиля будут работать, как и прежде, так что в продажу автомобиль попадет вовремя. Вопрос только в том, какая будет цена.