Полет над Нью-Йорком был снят в 12K...

Кинематограф Фил Холланд не так давно получил первый 6-осевой стабилизатор Gight Hoothead Kooter Hammerhead, который позволяет установить и использовать несколько камер в панорамном массиве. В своем первом полете над Нью-Йорком на данный стабилизатор были установлены три камеры Red Weapon 8K VistaVision Monstro с установленным объективом Tokina 35mm T1.5. Для съемки использовались потрясающих кадры одного из самых знаковых городов Америки. Конечная 12K запись получилась в 48,5 раз больше разрешения HD 1080p.