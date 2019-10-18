Полезное устройство для мобильной фотографии

Еще в 2014 году было представлено компактное устройство Lume Cube, которое рекламировалось как «Будущее светодиодного освещения». Теперь они вернулись и представили Lume Cube 2.0 - такого же компактного размера, как и его предшественник и достаточной мощностью, чтобы осветить комнату.

Новый Lume Cube 2.0 поставляется в комплекте с сверхпрочным алюминиевым корпусом, режимом слабой освещенности, предназначенным для фотосъемки с большой выдержкой и управляется с помощью приложения с использованием технологии Bluetooth. Этот маленький монстр также водонепроницаем до 10 метров.

Совместимый с вашим смартфоном, новинка без проблем работает не только на мобильных устройствах, но и на камерах, экшн-камерах и дронах. Кроме того, Lume Cube 2.0 также включает поддержку USB-C, которая недоступна в предыдущем продукте. Это делает зарядку продукта более практичной. Гаджет способен обеспечить угол луча 80 градусов и 1,5 часа работы при максимальной мощности, что делает этот маленький светодиод просто невероятным. Lume Cube 2.0 доступен по за $ 89,95.