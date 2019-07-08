Поляризованный свет может стать ключом к созданию более ярких и энергоэффективных OLED-дисплеев

Ученые создали светодиоды, которые являются более яркими и более энергоэффективными. Новый OLED производит поляризованные световые волны. Исследователи изменили химический состав OLED, что позволяют ему излучать фотоны, которые вибрируют только в определенной плоскости и обходят обязательный антибликовый фильтр.

Антибликовый фильтр присутствует на экранах современных устройств с OLED-дисплеями и позволяет просматривать дисплеи при ярком освещении и на улице. Однако фильтр также имеет нежелательный эффект «захвата» до половины света, генерируемого каждым OLED-пикселем.

Новая технология вдвое снижает этот эффект, а устройства, использующие такие дисплеи, будут иметь более продолжительный срок службы батареи. Технология может быть реализована в широком диапазоне устройств от телевизоров до смартфонов.