Полнокадровая камера Leica M11 оценена в 710 тысяч рублей

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых камер моделью M11, которая появится в российской продаже по цене в 710 тысяч рублей. Новинка оснащается новой 60-Мп КМОП-матрицей с обратной засветкой, новым ультратонким фильтром для лучшей цветопередачи, светочувствительностью ISO от 64 до 50 000, динамическим диапазоном до 15 ступеней, глубиной цвета 14 бит, чипом Maestro III, минимальной выдержкой до 1/16000 с, матричным замером экспозиции при съёмке через дальномерный видоискатель, 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 1800 мАч и разъемом USB Type-C.