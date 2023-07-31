Полнокадровая ретро-камера Nikon ZF готова к выходу

В сети появились подробности о полнокадровой беззеркальной фотокамере Nikon ZF, которая будет выделяться ретро-дизайном. Итак, аппарату прочат наличие 45,7-Мп датчика CMOS BSI, фазовой системы автофокусировки с 493 точками с лучшей скоростью и точность по сравнению с Z6II/Z7II, OLED-видоискателя разрешением 3.6 млн точек, серийной съемки до 10 к/c, диапазоном светочувствительности ISO 64-25600, дизайна в стиле Nikon Zfc, ЖК-дисплея в верхней части камеры, одного слота для карты-памяти, лучшего качества сборки по сравнению с Nikon Zfc и полностью шарнирного экрана. Официальный релиз камеры ожидается уже в августе, старт продаж – в сентябре. Ориентировочная цена Body составляет 2000 долларов.