Полнокадровый анаморфотный объектив SIRUI 50mm T2.9 1.6x

Фотографов, которым нужен полнокадровый анаморфотный объектив камеры, может заинтересовать объектив SIRUI 50mm T2.9 1.6x. SIRUI 50mm был разработан, чтобы предоставить доступный полнокадровый объектив, предлагающий фотографам более широкое соотношение сторон 1,6x для более захватывающего творческого процесса.

Объектив имеет гладкие шестерни, 1/4 20 резьбы, препятствующей вращению, и цельнометаллическую конструкцию, созданную для профессиональной работы. SIRUI уже давно занимается выпуском компактных, но высококачественных анаморфных линз, при этом кошелек пользователя не страдает. Пока что компания предлагает два типа объектива для разных пользователей. Это дополнительные анаморфные линзы с 1,33-кратным увеличением для любителей и анаморфные линзы с 1,33-кратным увеличением MARS для профессиональных видеооператоров.
Комментарии и отзывы SIRUI 50mm T2.9 1.6x
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