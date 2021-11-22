Полнокадровый анаморфотный объектив SIRUI 50mm T2.9 1.6x

Объектив имеет гладкие шестерни, 1/4 20 резьбы, препятствующей вращению, и цельнометаллическую конструкцию, созданную для профессиональной работы. SIRUI уже давно занимается выпуском компактных, но высококачественных анаморфных линз, при этом кошелек пользователя не страдает. Пока что компания предлагает два типа объектива для разных пользователей. Это дополнительные анаморфные линзы с 1,33-кратным увеличением для любителей и анаморфные линзы с 1,33-кратным увеличением MARS для профессиональных видеооператоров.