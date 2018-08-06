Полнокадровый объектив Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD представлен официально

Компания Tamron официально представила объектив 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037), который позиционируется производителем как самый легкий и компактный в своем классе. Отмечается быстрый и тихий привод автофокуса, защита от влаги и фторсодержащее покрытие переднего элемента, а также совместимость со стыковочной станцией для настройки объектива и обновления прошивки TAP-in Console.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 17-35 мм, оптической схемой из 15 элементов в 10 группах, максимальной диафрагмой F/2,8-4, минимальной диафрагмой F/16-22, минимальным расстоянием фокусировки 0,28 м, максимальным увеличением 1:4,9, семилепестковой диафргамой (скругленные), размером фильтра 77 мм, диаметром 83,6 мм, длиной варианта для Nikon 90,0 мм, для Canon 92,5 мм и массой 460 г. Рекомендованная цена линзы составляет 599 долларов. Поставки версии для камер Nikon начнутся 4 сентября, а дата начала продаж вариант для Canon станет известен позже.