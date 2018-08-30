Полнокадровую беззеркалку Canon EOS R представят 5 сентября

2018-08-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon EOS R; [63]
Неделю назад компания Nikon представила свои полнокадровые беззеркальные камеры Nikon Z6 и Nikon Z7. Сегодня стало известно о том, что конкуренты из Canon готовят аналогичную фотокамеру под названием Canon EOS R. Если верить источникам, новинку представят уже на грядущем мероприятии в Шанхае, которое запланировано на 5 сентябре. Предполагается, что объективы с байонетом EF будут совместимы с новым креплением RF. Камера унаследует эргономику модели EOS M50, но получит более крупный корпус. Разрешение датчика камеры составит 24 или 28 Мп.


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