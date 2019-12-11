Полностью укомплектованный Apple Mac Pro обойдется в $ 59 000

Объявленный в этом году стационарный компьютер Apple Mac Pro и специальный дисплей Pro Display XDR поступили в продажу.

Mac Pro получил 28-ядерный процессор Intel Xeon, одной или двумя видеокартами Radeon Pro Vega II Duo, поддержкой до 1,5 ТБ ОЗУ DDR4 ECC и SSD хранилище объемом до 4ТБ. Цены стартуют от $ 5 999 и достигают $ 52 599 за максимальную комплектацию.

32-дюймовый монитор Pro Display XDR имеет разрешение 6K, регулируемую подставку и версию со специальной нанотекстурой стекла, предотвращающей блики. Новинка оценена в $ 4999 за стандартную модель и $ 5999 за версию с матовым нанотекстурированным стеклом. Подставку Pro Stand придется приобрести отдельно за $ 999, а крепление VESA Mount Adapter обойдется в $ 199. Итого топовый ПК придется выложить около $ 59 796 или около 3,85 милл рублей.