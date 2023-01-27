Пользователь вынес игровой ПК на мороз и был удивлён результатами

Вероятно, каждый геймер хотя бы раз в жизни задумывался о том, что было бы, если бы он вынес свой игровой мощный компьютер на улицу и запустил тяжёлые видеоигры. Что будет с температурой, сможет ли система работать эффективно, какие будут проблемы? Идея классная, но реализовать её и получить ответы на все вопросы никто, конечно, не решился. Кроме одного автора контента из Китая, который в один прекрасный день просто вынес компьютер на улицу в мороз -53 и проверил, как работает конфигурация из ​​Core i9-13900K и RTX 4090. И оказалось, что это на самом деле просто шикарная идея — температуры и правда были очень низкие, только вот СЖО пользователя сразу замёрзла и сломалась, потому что вода внутри превратилась в лёд и разорвала как помпу, так и шланги.

Но когда пользователь прикрепил к процессору воздушную систему охлаждения, то даже не включая её процессор под максимальной нагрузкой показывал всего 30 градусов тепла — это при учёте того, что в помещении при комнатной температуре такой же процессор под нагрузкой покажет 95-100 градусов даже с весьма хорошей системой охлаждения. Конечно, видеокарта тоже работала просто отлично, никаких проблем или сбоев не возникло, но реального применения у этого сценария нет — оставлять компьютер на улице никто не станет, да и в мороз может просто выпасть снег, который потом растает и повредит все компоненты компьютера. Но эксперимент классный и пользователь точно заслужил лайк за старания и полученные результаты.
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