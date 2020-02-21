Пользователей в GeForce Now превысило миллион человек

Число пользователей использующихся сервиса GeForce Now превысило миллион человек.

По словам представителей NVIDIA, компания уже договорилась с многими издателями и разработчиками, чтобы привлечь такую аудиторию в сервис GeForce Now. На очереди в сервис стоит почти 1 500 игровых тайтлов. Один из них это игра Cyberpunk 2077.

Игра Cyberpunk 2077 появится в сервисе в день релиза и будет поддерживать технологию трассировки лучей.

Для пользователей из России сервис GeForce Now доступен через посредника GFN за 999р в месяц.