Пользователи недовольны новыми смайликами Windows 11

Вчера Microsoft выпустила сборку Windows 11 22478 для инсайдеров Windows на канале разработчиков. Главной особенностью сборки было то, что в нее были включены совершенно новые смайлы. Эти новые смайлики были представлены еще в июле, как сообщается, они появятся во всех продуктах Microsoft, включая Windows 11. Как оказалось, новый смайликов только вид пришел к Windows 11, а пользователи уже не довольны.

Одна из первых вещей, которые компания подчеркнула, заключалась в том, что новые смайлы были трехмерными, а не плоскими двухмерными рисунками, которые компания всегда использовала. Перспектива этих новых красивых смайликов была захватывающей, и она идеально соответствовала новому языку дизайна для Windows 11. Действительно, все смайлы в Windows 11 build 22478 представляют собой плоские 2D-изображения. По сути, они похожи на смайлы, которые мы видели, но все признаки затенения были удалены и заменены плоскими цветами. Конечно, дизайн субъективен, и 2D-эмодзи не хуже 3D.

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