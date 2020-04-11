Пользователям Apple MacOS Catalina доступно новое обновление 10.15.4

Apple выпустила новое обновление MacOS Catalina 10.15.4. Обновление принесет исправление для FaceTime, а также улучшит стабильность и безопасность вашего устройства.

Обновление 10.15.4 решает проблему, связанную с отказом порта USB-C. Была исправлена ошибка, из-за которой устройство Mac не мог совершать вызовы в приложении FaceTime. Решена проблема с учетной записью Office 365. Устранены зависания в вкладке Setup Assistant при отключении или подключении внешнего дисплея разрешения 4К или 5К.

Для загрузки последнего обновления необходимо перейти в системные настройки и обновить.