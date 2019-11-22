Popcorn Computer карманный компьютер на Linux

Команда разработчиков в Popcorn Computer объявила, что производитель выпустит новый мини-ПК с Linux в течение 2020 года. Ожидается, что мини-ПК будет оснащен 4,95-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей. В качестве процессора будет использован четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем памяти указан компанией как 2 ГБ. Внутренняя память мини-ПК составляет 32 ГБ.

Linux Mini PC также оснащен аккумулятором емкостью 3200 мАч, который можно легко заменить. Также имеет четыре порта USB Type-C, один из которых используется в качестве источника питания. Клавиатура использует силиконовую клавиатуру с подсветкой. Кроме того, Linux Mini PC имеет 2,4 ГГц WiFi и Bluetooth 4.0. Кроме того, на устройстве имеется защитный элемент Optiga Trust-M и встроенный считыватель microSD. Компьютер с Linux поставляется с предустановленным Debian 10.