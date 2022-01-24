Популярный китайский производитель электромобилей BYD собирается анонсировать 3 новых электромобиля

BYD — популярный китайский производитель аккумуляторов и электромобилей, которого поддерживают многие крупные инвесторы по всему миру, в том числе американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет. В течение 2021 года компания продала 603 782 автомобиля на новых источниках энергии. По сравнению с 189 689 продажами в 2020 году, выручка от продаж увеличилась на 218% по сравнению с прошлым годом.

Вслед за BYD Dolphin EV, выпущенным в 2021 году, BYD надеется сохранить свой дизайн и названия на морскую тематику и в своих моделях EV 2022 года. Несколько информаторов в Китае уже сообщают о предположительно будущих моделях автопроизводителя, которые будут называться BYD Seal, BYD Seagull и BYD Sea Lion.

BYD Seal полностью электрический седан нацелен на рынок среднего класса и как утверждается, является неофициальным преемником BYD Dolphin, представленного в августе 2021 года. В отчете показано, что BYD Seal будет иметь длину 4770 мм, ширину 1860 мм и высоту 1460 мм, а его колесная база составит 2900 мм. BYD предложит его с 800-вольтовой аккумуляторной батареей, обеспечивающей запас хода до 700 км. Что касается BYD Seagull, он должен быть анонсирован во втором квартале 2022 года в Китае. Ориентированный на потребителей начального уровня, которые не хотят много тратить на электромобиль. BYD Seagull представляет собой миниатюрный электромобиль, и по слухам, цена на автомобиль составляет от 9,5 до 12,6 тысяч долларов США. Никаких дополнительных подробностей об электромобиле в отчетах не упоминалось.

Что касается BYD Sea Lion, он должен быть анонсирован в третьем квартале 2022 года в Китае. Ожидается, что BYD Sea Lion, флагманский электромобиль премиум-класса компании, который по слухам, будет продаваться по цене от 32 до 40 тысяч долларов США. Сообщается, что это будет электрический внедорожник, конкурирующий с Tesla Model Y, что ставит его выше Yuan Plus в линейке BYD.