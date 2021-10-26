Porsche 356 и Project 356 World Rally Tour отправляются в Антарктиду

Porsche 356 - одна из самых знаковых моделей, выпущенных Porsche, и теперь Рене Бринкерхофф готовится к финальному этапу своего мирового ралли-тура «Project 356» на своем Porsche 356 A 1956 года.

После почти двухлетней подготовки, Рене Бринкерхофф готовится к заключительному этапу своего «Мирового ралли-тура проекта 356» на своем верном Porsche 356 A. 1956 года. Гонщик-любитель уже участвовал в гонках на старинном спортивном автомобиле на шести континентах, на всех типах. по бездорожью - экстремальные усилия для любого человека, не говоря уже о женщине в классическом 65-летнем гоночном автомобиле. Она будет стремиться проверить этот последний массив суши, подвергнув Porsche окончательному испытанию, пройдя 356 миль в Антарктиде. Автомобиль был модифицирован с учетом рельефа местности, чтобы кататься на лыжах и гусеницах.