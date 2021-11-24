Что может быть более культовым, чем Porsche 911 Turbo из оригинального фильма " Плохие парни" 1995 года. Оригинальный Porsche 964 911 Turbo выставлен на аукцион, это тот же 3,6-литровый 964 Turbo, который использовался в оригинальных фильмах о плохих парнях с участием Уилла Смита и Мартина Лоуренса в главных ролях. Porsche 964 911 Turbo - это редкий автомобиль, так как в 1994 году на рынке США было выпущено всего 350 автомобилей, а его появление в фильме делает его еще более редким. Автомобиль можно увидеть в действии на видео
из оригинального фильма, когда он обгоняет «Кобру». В этой сцене автомобилем управляет Мартин Лоуренс.