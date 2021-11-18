Porsche Panamera Platinum Edition представлен в автосалоне Лос-Анджелеса

Porsche Panamera Platinum Edition был официально представлен ранее в этом месяце. Автомобиль получил ряд улучшений по сравнению со стандартным автомобилем. Новый Panamera Platinum Edition сочетает в себе элегантный спортивный дизайн и высококачественное оснащение по привлекательной цене. Внешний вид отличается акцентами цвета Satin Gloss Platinum. Их можно найти на накладках воздуховодов, логотипе PORSCHE, обозначении модели и стандартных 21-дюймовых эксклюзивных колесах Design Sport. Отделка боковых окон и спортивные выхлопные трубы выполнены в цвете High-Gloss Black.

Эксклюзивность интерьера подчеркивают комфортные сиденья с электрической регулировкой в ​​14 направлениях, декор Black из полированного алюминия и накладки на пороги с логотипом Platinum Edition. Этот обширный перечень стандартного оборудования также включает в себя светодиодные основные фары с матричным пучком , включая PDLS Plus, адаптивная пневматическая подвеска, включая PASM, в BOSE ® Surround Sound System и многое другое. В зависимости от рынка Platinum Edition доступен как Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Первые модели будут доставлены покупателям в конце января 2022 года.
Комментарии и отзывы Porsche Panamera Platinum Edition
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