Porsche Panamera Platinum Edition представлен в автосалоне Лос-Анджелеса

Эксклюзивность интерьера подчеркивают комфортные сиденья с электрической регулировкой в 14 направлениях, декор Black из полированного алюминия и накладки на пороги с логотипом Platinum Edition. Этот обширный перечень стандартного оборудования также включает в себя светодиодные основные фары с матричным пучком , включая PDLS Plus, адаптивная пневматическая подвеска, включая PASM, в BOSE ® Surround Sound System и многое другое. В зависимости от рынка Platinum Edition доступен как Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Первые модели будут доставлены покупателям в конце января 2022 года.