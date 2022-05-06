Porsche использует искусственный интеллект чтобы сделать свои автомобили более безопасными

Компания Porsche сообщила, что использует искусственный интеллект, чтобы сделать свои автомобили более безопасными. Автопроизводитель использует два метода искусственного интеллекта, чтобы сделать боковые стороны своих автомобилей более безопасными в случае аварии. Компания сообщила, что использовала технологию обучения с подкреплением, чтобы найти лучший вариант компонента, а затем нейронную сеть, которая значительно ускоряет отдельные циклы оптимизации.

Две боковые юбки защищают пассажиров, например, в случае, если автомобиль съезжает с дороги и врезается в дерево. В полностью электрических транспортных средствах у них есть еще одна важная задача — защита высоковольтной батареи, которая находится между левой и правой боковыми юбками и не должна чрезмерно деформироваться в случае аварии. Разработчики вкладывают соответствующий объем работы в оптимизацию аварийного поведения компонента. У них есть четкое представление об оптимальном поведении боковой юбки при столкновении: деформация должна иметь как можно более устойчивое развитие без слишком многих локальных колебаний. Эта взаимосвязь между внешней силой во время аварии и проникновением боковой юбки может быть представлена ​​идеальной кривой. Фактическое поведение компонента должно быть максимально приближено к этой идеальной кривой.
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