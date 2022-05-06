Porsche использует искусственный интеллект чтобы сделать свои автомобили более безопасными

Две боковые юбки защищают пассажиров, например, в случае, если автомобиль съезжает с дороги и врезается в дерево. В полностью электрических транспортных средствах у них есть еще одна важная задача — защита высоковольтной батареи, которая находится между левой и правой боковыми юбками и не должна чрезмерно деформироваться в случае аварии. Разработчики вкладывают соответствующий объем работы в оптимизацию аварийного поведения компонента. У них есть четкое представление об оптимальном поведении боковой юбки при столкновении: деформация должна иметь как можно более устойчивое развитие без слишком многих локальных колебаний. Эта взаимосвязь между внешней силой во время аварии и проникновением боковой юбки может быть представлена идеальной кривой. Фактическое поведение компонента должно быть максимально приближено к этой идеальной кривой.