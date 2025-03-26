Porsche обновит мультимедийку своих автомобилей

Компания Porsche обновит мультимедийную систему в Taycan, 911, Panamera и Cayenne для модельного года 2026, предлагая более отзывчивое программное обеспечение и новые функции, включая голосового помощника Alexa. Система Porsche Communication Management 2026 года получит Porsche App Center, впервые представленное в Macan Electric. Это позволит пользователям получать прямой доступ к множеству приложений и широкому спектру сервисов, которые можно запускать на сенсорном экране. По словам представителя Porsche, эти новые автомобили будут работать на архитектуре MIB3, выпущенной в 2022 году, а не на операционной системе Android Automotive от Google, как в Macan Electric. Изначально предполагалось, что в автомобилях Porsche и Aston Martin будет представлена новая версия CarPlay от Apple, но, видимо, ситуация изменилась.

Вместо этого автомобили получат старую версию CarPlay и Android Auto. При этом стоит понимать, что интеграция приложений Porsche в автомобиле может снизить потребность в зеркалировании экрана смартфона через Apple CarPlay и Android Auto. Многие производители электромобилей вроде Tesla, Rivian и GM даже не включают возможность подключения смартфонов к своим автомобилям и требуют подписки на подключённые сервисы внутри автомобиля, что в определённом смысле удобнее, но дороже. Интересно, что каждый новый Porsche будет комплектоваться стандартной подпиской на Porsche Connect на 10 лет, чтобы пользователям не пришлось платить отдельно.