Porsche представила эксклюзивный спортивный автомобиль 911 Sport Classic

Компания Porsche представила 911 Sport Classic, эксклюзивный спортивный автомобиль, созданный для поклонников классических моделей прошлого.

Автомобиль получил кузов от версии Turbo, который лишен воздухозаборников за дверями. Porsche 911 Sport Classic оснащен спойлером из углеродного волокна, вдохновленным Porsche 911 Carrera RS 1972 года. Автомобиль также получил колесные диски, стилизованные под классические диски Fuchs с креплением центральной гайкой, а цвет кузова Sport Grey Metallic напоминает Porsche 356. Салон отделан коричневой кожей в сочетании с клетчатой ​​тканью, а декоративные панели выполнены из дерева. Графическое оформление цифровой панели приборов выполнено в ретро-стиле.

Porsche 911 Sport Classic оснащен 3,7-литровым турбированным двигателем мощностью 550 л.с., механической коробкой передач и задним приводом. Он оснащен подвеской PASM с адаптивными амортизаторами и углеродно-керамическими тормозами.

Всего будет выпущено 1250 автомобилей Porsche 911 Sport Classic, которые поступят в продажу этим летом. Они также получат хронограф Porsche Design 911 Sport Classic.