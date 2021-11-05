Porsche создаёт уникальную систему для автомобилей

Разве не было бы лучше, если бы ваш автомобиль мог рекомендовать обслуживание в зависимости от того, когда оно вам может понадобиться, а не только по фиксированному графику? В Porsche тоже подумали над этим вопросом — сейчас компания разрабатывает «цифрового двойника» (то есть виртуального помощника), который помогает прогнозировать требования к обслуживанию на основе стилей вождения. Алгоритмы могут анализировать комбинацию данных датчиков и «больших данных», чтобы рекомендовать сервис в зависимости от вашего стиля вождения. Вам может потребоваться ранняя работа над подвеской, если вы едете на машине на трассу, или с двигателем, если вам предстоит долгая поездка по шоссе. Система может даже предвидеть неисправности до того, как они произойдут.

Это, конечно, порадует механиков, но также может обезопасить вас (и избавить вас от дополнительных затрат на ремонт), запланировав техническое обслуживание задолго до кризиса. Впрочем, пока что увидеть технологию на вашем автомобиле не выйдет — компания говорит, что задумывает релиз в 2022 году, но пока что это лишь обещания без точных заявлений. Теоретически, данная система позволила бы автопроизводителям отказаться от фиксированных графиков технического обслуживания в пользу рекомендаций для конкретных водителей. В Porsche также предусмотрены алгоритмы, помогающие даже тогда, когда ваш автомобиль работает безупречно. Будем надеяться, что другие производители тоже будут работать в этом направлении.