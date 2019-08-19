Портативная акустическая система Mini Speaker HUAWEI

Новый динамик HUAWEI Mini Speaker получил 40-миллиметровый акустический излучатель и пассивный радиатор для усиления басов. Устройство подключается к любым смартфонам, планшетам или ноутбукам, оснащённым Bluetooth интерфейсом.

Новая портативная акустика от HUAWEI выполнена в компактном защищённом от влаги корпусе (IPX4) диаметром около 50 мм и высотой около 56 мм. При весе 112 граммов она отлично подходит как для путешествий, так и для повседневного использования дома, на прогулке и на работе. Специальный шнурок для переноски упрощает прослушивание музыки на ходу. Устройства доступны в двух цветах: графитовый черный и изумрудно-зеленый.

Портативный динамик оснащен одной функциональной кнопкой и индикатором для контроля статуса подключения по беспроводному интерфейсу. Аккумулятор ёмкостью 660 мА‧ч обеспечивает 4 часа непрерывного воспроизведения аудио. Для полной зарядки акустической системы необходимо 2,5 часа.